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Сегодня, 12:52

Кузьмичев оценил шансы «Спартака» обыграть «Балтику» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил шансы клуба выйти в Суперфинал FONBET Кубка России по футболу. За место в финале «Спартак» сыграет с «Балтикой» 14 мая.

«Да нет, мне кажется, все-таки «Балтика» не так низко играет. В принципе, они сейчас почувствовали вкус побед. Думаю, что будет более открытая игра, чем с «Пари НН». И здесь, наверное, шансов у «Спартака» все-таки больше. Ребята классом повыше, я думаю, они обязаны проходить «Балтику». Несмотря на то что она сейчас довольно неплохо выглядит», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

«Спартак» может стать пятикратным обладателем Кубка. В последний раз столичный клуб выигрывал этот трофей в 2022 году при Паоло Ваноли. «Балтика» никогда не побеждала в Кубке России.

Источник: https://metaratings.ru/news/vladimir-kuzmichyov-o-finale-puti-regionov-spartak-obyazan-prokhodit-baltiku/
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