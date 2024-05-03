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Кубок России

Сегодня, 18:14

Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок для «Зенита» не является приоритетом»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями об амбициях сине-бело-голубых в FONBET Кубке России.

2 мая «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

«Несмотря на выбор состава на ЦСКА, не стоит говорить, что Кубок для «Зенита» не является приоритетом. Эта игра все равно ничего не решала, все будет решаться во втором матче. Думаю, была цель максимально ротировать состав, а рассчитывал ли «Зенит» на результат, понять трудно. Семак дал поиграть другим, кому-то дал отдохнуть, потому что отрезок чемпионата важный. Думаю, в ответной игре с ЦСКА у «Зенита» будет оптимальный состав. Сейчас такой отрезок, что подряд предстоят три матча с армейцами. 15-го числа против них все здоровые будут в составе», — цитирует Лепехина Legalbet.

Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
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