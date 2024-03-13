Главный тренер «Динамо» Личка: «Зенит» победил, потому что был лучше во всех элементах игры»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал причины поражения команды от «Зенита» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:2).

— Очень простой комментарий. Соперник был во всех элементах игры лучше. Мы проспали первый тайм. Соперник очень просто выходил через прессинг. Когда был шанс с быстрым переходом в атаку, мы сделали много ошибок. Когда доходили до ударов, они не были опасными. Острота у нас тоже отсутствовала. К сожалению, «Зенит» победил сегодня спокойно, потому что был лучше во всех элементах игры.

— Недонастрой или перенастрой?

Я уверен, что когда ты можешь сыграть на таком стадионе, ты должен быть больше мотивирован и выходить с желанием играть перед 45 тысячами болельщиками. Тяжело говорить, честно скажу, я расстроен по игре и по первому тайму вообще. Мы должны бегать назад, страховаться в защите. Но Кассьерра сыграл весь первый тайм, забил два гола. У него не было никаких сомнений, что мы сегодня не победим. Плохая игра, не было идеи обыгрывать один в один и провоцировать защитников на игру на скорости. Повторюсь, сегодня «Зенит» был лучше во всем.

Петербуржцы одержали победу по сумме двух встреч и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.