Литвинов — о победе над «Оренбургом»: «В перерыве нашли слабые стороны у соперника»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

— Начали, может быть, неуверенно, не могли найти свою игру, — сказал Литвинов. — В перерыве разобрали, нашли слабые стороны у соперника. Старались действовать через них. Получилось реализовать свои моменты.

— Как себя чувствуешь?

— Уже лучше. Две недели уже тренируюсь в Москве с командой. Тяжело, понятное дело. Общаемся с тренером. Он пытается меня постепенно подвести, чтобы не было рецидива. Тренер по физической подготовке, все врачи все контролируют. За последние полгода таких ощущений не было, что ничего не чувствую.

— Что ничего не болит?

— Да. Сейчас просто залечил. Делаю специальные упражнения. Уже гораздо лучше.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.

Софья Грецкая