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Кубок России

26 ноября, 15:07

Массимо Каррера заявил, что «Спартак» фаворит в игре с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о шансах московского клуба на победу в матче с «Зенитом» на Кубке России.

«Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября. Начало — в 16:00 мск. «Спартак» с 12 очками занимает первое место в группе В, «Зенит» с 9 очками идет третьим.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-spartak-favorit-v-igre-s-zenitom/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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