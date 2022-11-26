Массимо Каррера заявил, что «Спартак» фаворит в игре с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о шансах московского клуба на победу в матче с «Зенитом» на Кубке России.

«Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», — цитирует Карреру «РБ Спорт».