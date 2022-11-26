Массимо Каррера заявил, что «Спартак» фаворит в игре с «Зенитом»

26 ноября, 15:07
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о шансах московского клуба на победу в матче с «Зенитом» на Кубке России.
«Это сложная игра, обе команды имеют равные шансы на победу. Мой фаворит, очевидно, «Спартак», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября. Начало — в 16:00 мск. «Спартак» с 12 очками занимает первое место в группе В, «Зенит» с 9 очками идет третьим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования