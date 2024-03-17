Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет на одном из пяти стадионов

По данным «СЭ», организаторы рассматривают пять вариантов для проведения матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Динамо», который пройдет 2-4 апреля.

Дальневосточники еще надеются провести встречу в своем городе, однако подготовить поле из-за поломки системы подогрева за две недели будет крайне сложно. Ближайшие матчи Мелбет-Первой лиги армейцы проведут в Сочи на стадионе «Фишт».

Другие резервные стадионы у «СКА-Хабаровска» — «Кировец» в Санкт-Петербурге и домашний стадион «Луча» во Владивостоке. Пятый вариант для кубковой встречи — динамовская арена в Петровском парке.