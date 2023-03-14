Мостовой высказался о 16-матчевой серии «Урала» без поражений

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничьей «красно-белых» против «Урала» (1:1) в первом полуфинальном матче FONBET Фонбет Кубка России по футболу.

«По характеру игра мне напомнила ту, что мы видели неделю назад, когда сыграли 2:2. Перед ответной игрой я бы сказал, что расклад 50 на 50. То, что «Урал» не проигрывает 16 матчей подряд, это здорово. В чем секрет Гончаренко? Я думаю, даже сам Гончаренко не знает, и никто не знает. Знали бы, уже бы пользовались. Такое бывает. Как вы видим, все ребята за «Урал» выкладываются до конца. Мы помним, что у Гончаренко не было прогресса в «Краснодаре», у Шалимова в «Урале» тоже прогресса не было. Все у нас любят на руках носить, когда все хорошо, а потом одна-две осечки и сразу скажут: «Ну, елки-палки, что это такое?» — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.