Мостовой прокомментировал эпизод с пощечиной Соболеву: «Ничего там не было»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» инцидент с пощечиной защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны форварду красно-белых Александру Соболеву в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ничего там не было, игровой момент», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» одержал победу над «Динамо» (2:0) и стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

(Софья Грецкая)