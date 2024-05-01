Защитник «Динамо» Лаксальт: «Спартак» хорошо использовал свои моменты»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение клуба от «Спартака» (0:2) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Надо сказать, что «Спартак» хорошо использовал свои моменты. Нам же не хватило использовать свои. У нас были важные игры. Два дня назад буквально. В этом году можно сказать, что «Спартак» для нас неудобный соперник. Сейчас и «Сочи» все хвалят. Естественно, и против сочинцев будет сложный матч. Будем стараться взять три очка.

— Тема борьбы за чемпионство есть в раздевалке?

— Если мы выиграем у «Сочи», то да, — сказал Лаксальт.

После 26 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

5 мая команда Марцела Лички проведет домашний матч с «Сочи».