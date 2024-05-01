Соболев – о победе над «Динамо»: «Осталась одна игра до финала, две до трофея»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Можно сказать, что весь матч играли по счету, пытались сыграть на контратаках. Отличная игра, сыграли правильно, умно. Идем дальше.

Больше всего забиваю «Динамо» за «Спартак». Хочется забивать и в других играх, а там пока немножко суховато.

Еще когда мы в прошлый раз выиграли Кубок, я говорил, что я хочу еще сыграть в финале и победить. Хочу сыграть в «Лужниках» при 70-80 тысячах красно-белых болельщиков. Мне кажется, это мечта любого футболиста. Осталась одна игра до финала, две до трофея.

Когда команда побеждает, все начинают чувствовать себя по-другому, более раскрепощенно. В коллективе хорошее настроение, это придает сил», – сказал Соболев в интервью пресс-службе «Спартака».

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» – «Балтика».