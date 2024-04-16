«Оренбург» сыграет с «Динамо» в матче 1/2 финала пути регионов Кубка России в среду, 17 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Актуальный календарь и результаты предыдущих встреч доступны на нашем сайте.

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