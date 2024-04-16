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Сегодня, 17:00

«Оренбург» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» сыграет с «Динамо» в Кубке России 17 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет с «Динамо» в матче 1/2 финала пути регионов Кубка России в среду, 17 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Актуальный календарь и результаты предыдущих встреч доступны на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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