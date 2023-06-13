Каманцев сообщил, что отец Безбородова присутствовал на финале FONBET Кубка России: «Для Владислава было важно показать свой лучший уровень»

Сегодня, 11:00
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал корреспонденту «СЭ», что отец главного арбитра финала FONBET Кубка России Владислава Безбородова присутствовал на матче ЦСКА — «Краснодар» (1:1, 6-5).
«Судейство помогло раскрыть эту игру. Судья выбрал крайне высокую планку дозволенного. Команды могли биться и достигать результата. После этой встречи доставило удовольствие два момента. Во-первых, главный судья и вся его бригада были на поле одними из лучших наравне с игроками и позволили без фальши исполнить этот футбольный спектакль. Второй момент особо трогательный. На матче присутствовал отец Владислава Безбородова, имеющий прямое отношение к судейству и футболу. Думаю, для Владислава было особенно важно показать свой наилучший уровень. Судить финал — это большая история. Но судить его на глазах своего отца... Это уже совершенно кинематографический сюжет. Сложно представить что-либо круче этого!» — сказал Каманцев «СЭ».
ЦСКА выиграл Кубок страны в восьмой раз в истории и впервые с 2013 года.