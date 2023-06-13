Каманцев сообщил, что отец Безбородова присутствовал на финале FONBET Кубка России: «Для Владислава было важно показать свой лучший уровень»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал корреспонденту «СЭ», что отец главного арбитра финала FONBET Кубка России Владислава Безбородова присутствовал на матче ЦСКА — «Краснодар» (1:1, 6-5).

«Судейство помогло раскрыть эту игру. Судья выбрал крайне высокую планку дозволенного. Команды могли биться и достигать результата. После этой встречи доставило удовольствие два момента. Во-первых, главный судья и вся его бригада были на поле одними из лучших наравне с игроками и позволили без фальши исполнить этот футбольный спектакль. Второй момент особо трогательный. На матче присутствовал отец Владислава Безбородова, имеющий прямое отношение к судейству и футболу. Думаю, для Владислава было особенно важно показать свой наилучший уровень. Судить финал — это большая история. Но судить его на глазах своего отца... Это уже совершенно кинематографический сюжет. Сложно представить что-либо круче этого!» — сказал Каманцев «СЭ».

ЦСКА выиграл Кубок страны в восьмой раз в истории и впервые с 2013 года.