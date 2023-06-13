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Кубок России

Судейство

Сегодня, 10:55

Каманцев назвал великолепной работу Безбородова в финале FONBET Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу арбитра Владислава Безбородова в финале FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5-6).

«Как и в любом финале, когда встречаются две равные по классу команды, когда 90 минут определяют победителя, это откровенно сложный для судейства матч. Поэтому была назначена супербригада с лучшим арбитром последних двух лет — Владиславом Безбородовым и его ассистентами. На мой взгляд, они великолепно справились с этим матчем. Понятно, что были и пропущенные фолы и не вынесенная желтая карточка. Но это та ситуация, когда не стоит переходить к оценке судейства с точки зрения бухгалтерского подхода. Игра прошла таким образом, что результат определили игроки, был равный матч. В серии пенальти тоже были приняты верные решения. У победителя осталось одно ощущение от результата и судейства, у проигравшего оно другое. Владислав и бригада завершили сезон на мажорной ноте. Всем арбитрам можно уйти в краткосрочный отпуск с чувством удовлетворенности», — сказал Каманцев «СЭ».

ЦСКА выиграл Кубок страны в восьмой раз в истории и впервые с 2013 года.

Армейцы сыграют с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России. Игра пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Кубок России
РФС
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Павел Каманцев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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