Петржела — о предстоящем матче «Зенит» – «Спартак»: «Ничья в первой игре была случайностью!»

15 марта, 17:10
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Конечно, «Зенит» победит. Ничья в первой игре была случайностью!» — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.
В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Действующий победитель турнира ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».
2 марта красно-белые на выезде поделили очки с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.
Софья Грецкая