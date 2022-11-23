Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

23 ноября, 21:11

Пиняев прокомментировал победный матч «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подвел итоги матча пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Сегодня играли неплохо. Но когда забили гол, показалось, что играете хорошо, но можете проиграть.

— Когда команда играет 0:0, нет ощущения, что она может проиграть? Футбольные люди понимают, что даже если ты ведешь 2:0, ты в любой момент можешь проиграть, пока свисток не прозвучал об окончании встречи, ты должен быть внимательным. Мы не выключились. Пропустили гол, но смогли победить. Главное, что нам это удалось.

— Расскажите об игре в сборной России.

— Приятно оказаться в составе сборной. Мастеровитые футболисты, отличная подготовка. Приятная атмосфера в национальной команде. Рад, что удалось дебютировать.

— У большинства игроков была пауза, у тебя — перелеты. Сил хватало на сегодняшнюю игру?

— Если играл, значит, хватало.

— Когда вы бежали забивать второй гол, вы понимали, что передача неудачная?

— Вы же смотрели. Я увидел передачу, заранее прочитал. Попали мне в ноги, я забил.

После пяти туров «Крылья» занимают второем место, набрав 9 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пиняев — о победе над «Спартаком»: ««Плохому танцору сами знаете, что мешает»

Игроки «Краснодара» Кордоба и Ахметов не смогли забить в пустые ворота в матче с «Локомотивом»