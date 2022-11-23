23 ноября, 21:06
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал результат матча Кубка России против «Спартака» (2:1).
18-летний хавбек стал автором победного гола в этой встрече.
— Поддержали наши болельщики в Кубке. Рад, что получилось это сделать в такую непростую погоду, ситуацию. Эти три очка очень важны для нас сейчас.
— Как вы на поле себя чувствовали в туман?
— Что-то необычное. Не так хорошо было видно. Я еще раз повторяю, плохому танцору сами знаете, что мешает. Мы футболисты, должны уметь сориентироваться в любых условиях и начать играть для наших болельщиков, приносить результат.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования