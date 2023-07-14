Президент ялтинского «Рубина»: «Для нас участие в Кубке России не является самоцелью»

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников ответил на вопрос о возможном участии команды в Кубке России.

«Для нас участие в Кубке России на данном этапе не является самоцелью. Давайте говорить объективно — мы заходим в турнир LEON — Вторая Лига Б, который является для нас главным и приоритетным. И наша основная задача в нем закрепиться. Заходить сразу и параллельно одной командой во второй турнир сложно, особенно для новичков таких серьезных соревнований. А мы хотим двигаться постепенно». — приводит слова Шапошникова пресс-служба клуба.

В начале июля «Рубин» прошел аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге. Согласно результатам жеребьевки, первый матч ФК «Рубин Ялта» проведет на выезде 16 июля с ФК «Биолог-Новокубанск», первую домашнюю игру — 23 июля с командой «Кубань-Холдинг».