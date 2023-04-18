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Кубок России

Сегодня, 19:45

Промес, Мозес и Хлусевич не сыграют с «Акроном»

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игроки «Спартака» Квинси Промес, Виктор Мозес и Даниил Хлусевич пропустят матч полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

«Команда благополучно добралась до аэропорта Самары и заселилась в гостиницу неподалеку от Тольятти. Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», — сообщила пресс-служба «Спартака».

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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