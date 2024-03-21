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Кубок России

21 марта, 14:59

РФС оштрафовал «Спартак» за использование пиротехники фанатами на матче с «Оренбургом»

Виктория Кравченко
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на ответном четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».

Санкции наложены из-за того, что болельщик команды взорвал петарду.

Кроме того, «Зенит» оштрафован на 80 тысяч рублей за поведение болельщиков на ответном четвертьфинальном матче Кубка России с «Динамо».

«Взрыв трех шумовых петард в секторе болельщиков «Зенита» — штраф 30 тысяч рублей. Болельщики «Зенита» также скандировали речовки с ненормативной лексикой — штраф 50 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей. Тренер «Балтики» Артем Булойчик за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей.

Матчи прошли 13 и 14 марта. В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Источник: https://tass.ru/sport/20306355
Кубок России
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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