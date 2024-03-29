Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 марта, 20:46

Васютин отметил, что «Зениту» повезло с жеребьевкой в Кубке России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Зенита» Александр Васютин считает «Спартак» хорошим соперником для его команды в FONBET Кубке России.

«Удалось ли показать после зимней паузы то, что готовилось на сборах? Конечно. Я думаю, результаты говорят сами за себя. Единственное, хотелось обыграть «Спартак», но нам повезло с жеребьевкой в Кубке России — у нас будет возможность сыграть еще два матча со «Спартаком». Я считаю, что «Спартак» — хороший соперник под эту стадию. Мне еще вдвойне приятно, что это кубковый матч — ждем полный стадион и активную поддержку. Будет приятно видеть «Вираж», нашу поддержку — надеюсь, как дома, так и на выезде. Это будут очень интересные встречи», — приводит «Спорт День за Днем» слова Васютина.

После возобновления сезона «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0), разгромил «Урал» в игре 20-го тура (4:1), а также победил «Динамо» по сумме двух матчей (0:1, 2:0) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Васютин
Футбол
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Семак оценил судейство в матче Кубка России с «Динамо»
Семак: «Спартак» в Кубке России это не плюс и не минус»
Талалаев недоволен календарем «Химок»: «Близки к тому, чтобы выпустить молодежь в Кубке России»
«СКА-Хабаровск» проведет домашний матч Кубка России с «Динамо» в Санкт-Петербурге
Стало известно расписание следующих матчей FONBET Кубка России
Быстров: «Абаскаль должен был прямо со стадиона улетать на коптере, если бы «Спартак» проиграл «Оренбургу»
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС оштрафовал «Спартак» за использование пиротехники фанатами на матче с «Оренбургом»

Хомуха назвал ЦСКА фаворитом в матче Кубка России против «Балтики»