Васютин отметил, что «Зениту» повезло с жеребьевкой в Кубке России

Вратарь «Зенита» Александр Васютин считает «Спартак» хорошим соперником для его команды в FONBET Кубке России.

«Удалось ли показать после зимней паузы то, что готовилось на сборах? Конечно. Я думаю, результаты говорят сами за себя. Единственное, хотелось обыграть «Спартак», но нам повезло с жеребьевкой в Кубке России — у нас будет возможность сыграть еще два матча со «Спартаком». Я считаю, что «Спартак» — хороший соперник под эту стадию. Мне еще вдвойне приятно, что это кубковый матч — ждем полный стадион и активную поддержку. Будет приятно видеть «Вираж», нашу поддержку — надеюсь, как дома, так и на выезде. Это будут очень интересные встречи», — приводит «Спорт День за Днем» слова Васютина.

После возобновления сезона «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (0:0), разгромил «Урал» в игре 20-го тура (4:1), а также победил «Динамо» по сумме двух матчей (0:1, 2:0) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.