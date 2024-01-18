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Кубок России

Сегодня, 13:45

Роша объяснил, почему до сих пор не выполнил обещание сделать тату с Кубком России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал, почему не сделал татуировку с Кубком России во время зимнего отпуска. Роша обещал сделать тату после победы команды в Кубке России в июне 2023 года.

«Я обещал, что сделаю татуировку в случае завоевания трофея с ЦСКА. Мы выиграли Кубок России, но во время отпуска не нашлось времени, чтобы заняться этим вопросом... Дело в том, что я занимался подготовкой к свадьбе, а потом женился. Думаю, это достаточно уважительная причина, ха-ха. Но пусть болельщики не волнуются, у меня уже готов эскиз. Как только вернусь в Бразилию, сразу же сделаю тату с Кубком России!» — сказал Роша.

28-летний Роша женился в Бразилии во время зимнего отпуска, о чем 16 декабря сообщила пресс-служба московской команды.

Виллиан Роша с&nbsp;Кубком России. «Тату с Кубком России не сделал из-за свадьбы». Роша — о Саудовской Аравии и сходстве с Вернблумом

Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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