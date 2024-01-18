Роша объяснил, почему до сих пор не выполнил обещание сделать тату с Кубком России

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» рассказал, почему не сделал татуировку с Кубком России во время зимнего отпуска. Роша обещал сделать тату после победы команды в Кубке России в июне 2023 года.

«Я обещал, что сделаю татуировку в случае завоевания трофея с ЦСКА. Мы выиграли Кубок России, но во время отпуска не нашлось времени, чтобы заняться этим вопросом... Дело в том, что я занимался подготовкой к свадьбе, а потом женился. Думаю, это достаточно уважительная причина, ха-ха. Но пусть болельщики не волнуются, у меня уже готов эскиз. Как только вернусь в Бразилию, сразу же сделаю тату с Кубком России!» — сказал Роша.

28-летний Роша женился в Бразилии во время зимнего отпуска, о чем 16 декабря сообщила пресс-служба московской команды.