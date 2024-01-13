Матч «Зенита» и «Динамо» в Кубке России не будет перенесен на февраль

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможности переноса ответного матча FONBET Кубка России против «Зенита» на более ранний срок.

«Переноса не будет», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в «Динамо» заявляли о готовности перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России на более ранний срок.

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Кубка России, который прошел в Москве. Ответная игра должна состояться в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.