Сазонов, почему «Динамо» не удалось забить во втором тайме против «Зенита»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пенальти — 5:4).

— Почему не удалось забить во втором тайме?

— Это футбол. Сложно говорить, почему не удалось. Были моменты, где мы били, Грулев в штангу попал. У «Зенита» тоже хорошая оборона. Две хорошие команды встретились друг против друга. Считаю, что в серии пенальти мы уже показали, что сильнее.

— С какими чувствами переживали серию пенальти?

— Мы были спокойны. Поддерживали вратаря, потому что он все время близок к тому, чтобы спасти, но все время забивали. Мы ему сказали, что это его день, он может себя проявить. Как раз пять ударов подряд. В принципе вы и видели. Мы не подвели, вратарь нам помог. Огромное спасибо Лещуку. Считаю, заслуженно выиграли. Но жалко, что я не пробил. Тоже хотел забить. Следующим должен был быть либо я, либо Скопинцев. Мы еще не решили, потому что были готовы, что «Зенит» промажет. Ну и промазали.

— Что можете сказать о пенальти Гагнидзе, не екнуло сердце?

— Прекрасно знаю грузинский менталитет. У самого такое хладнокровие и спокойствие. Он нам заранее сказал, что будет так бить.

— Вы бы с таким менталитетом тоже бы так били?

— Я нет. Я центральный защитник. Порвал бы сетку ворот с вратарем. Васюте привет.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).