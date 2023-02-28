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Кубок России

Сегодня, 16:06

Сенников назвал засчитанный гол после борьбы Тикнизяна и Игнатова ошибкой судьи

Алина Савинова
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своих впечатлениях от ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России между железнодорожниками и «Спартаком» (2:4).

«Матч получился хороший, команды показали качественный футбол. Были хорошие взаимодействия игроков, много голов. Получается, обе команды хуже играли в обороне. В целом игра понравилась. Ключевой момент — это спорный эпизод с борьбой Тикнизяна и Игнатова. Он очень сильно повлиял на игру. Фол на Тикниязене был. Если бы была обоюдная борьба, то это одно дело. Наир спиной закрывал мяч, а Игнатов руками его завалил. Многие сказали, что это ошибка судьи», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также он отметил, что арбитр Иванов сыграл решающую роль в матче.
«Игра была достаточно равная. Один эпизод решил исход матча», — добавил Сенников.

«Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-zaschitanny-j-gol-posle-bor-by-tiknizyana-i-ignatova-e-to-oshibka-sud-i/
Дмитрий Сенников
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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