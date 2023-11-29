Семак: «Много было брака в игре с «Динамо», и мы не сумели реализовать свои моменты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о составе команды на матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (0:1).

— Сегодня не смог сыграть Вендел и по сути в центре полузащиты осталось два игрока, чем «Динамо» часто пользовалось. Почему решили выйти с парой в полузащите и с тройкой в нападении, а не наоборот?

— И Мостовой, и Изидор неплохо смотрелись в прошлой игре. Мы выбрали футболистов, которые находятся в неплохом состоянии. Плюс погодные условия. Но, к сожалению, достаточно много было брака, и мы не сумели реализовать свои моменты.

— Не было желания поберечь игроков?

— Мы отталкиваемся от ситуации. Конечно, чемпионат всегда в приоритете, но мы сыграли не самый энергозатратный матч, было время на восстановление. А следующий матч через три дня — этого достаточно для того, чтобы быть в тонусе. Не вижу проблем. На групповом этапе — да, времени на восстановление не хватало. Сейчас есть возможность играть основным составом, что мы и делаем.

— У «Динамо» не играли два основных правых защитника — Даса и Бессмертный. Не рассматривали ли вариант с Круговым слева и, к примеру, Марио справа?

— Марио много пропустил и не готов играть весь матч. Потихоньку внедряем его в игру, даем почувствовать ритм, так как он пропустил много. Ну а слева у нас были и Мостовой, и Изидор, быстрые игроки, которые должны были атаковать пространство. Но, думаю, у них не самая удачная игра.

— Когда Марио сможет играть больше?

— Игра так складывалась, что было сложно проявить себя. И времени не так много было. Хорошо, что он наконец-то сыграл. Это важный для нас футболист, в следующем матче, думаю, сыграет больше.