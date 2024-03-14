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14 марта, 14:45

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Чистяков выйдет с первых минут, Сутормин — в запасе

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Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Сочи» на матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«СКА-Хабаровск»: Имамов, Кожемякин, Покидышев, Мусалов, Рукас, Подберезкин, Коновалов, А. Никитин, Симонян, К. Никитин, Шарль.

Запасные: Сугробов, Корнюшин, Быков, Ершов, Кравцов, Цаллагов, Мирошниченко, Петров, Савинов, Бегун, Гонгапшев, Алиев.

«Сочи»: Рудаков, Аттият-Алла, Чистяков, Маргасов, Литвинов, Ангбан, Кравцов, Бурмистров, Силвейра, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Заболотный, Дркушич, Макарчук, Алвес, Медведев, Сааведра, Сутормин, Кордова, Юкич, Аносов, Заика.

Игра между командами пройдет в четверг, 14 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 15.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Роман Сафьян.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 15:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

 

Футбол
Кубок России
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
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