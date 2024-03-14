Жеребьевка этапов FONBET Кубка России пройдет 15 марта

Жеребьевка следующих этапов FONBET Кубка России состоится 15 марта. Начало церемонии — в 13.00 мск.

Во время жеребьевки определятся полуфинальные пары Пути РПЛ и пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Мероприятие проведут Игорь Семшов, Федор Кудряшов, Владимир Маминов и Ирина Посиренина.

Действующим обладателем FONBET Кубка России является ЦСКА, победивший «Краснодар» в суперфинале со счетом 1:1 (6:5 по пен).

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