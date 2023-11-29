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Кубок России

Сегодня, 12:00

Сметанин: «У «Зенита» никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин поделился с «СЭ» мнением о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом».

«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»! — сказал Сметанин «СЭ».

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» пройдет 29 ноября 2023 года на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 18.15 по московскому времени.

Ответная встреча между командами состоится 12 марта 2024 года.

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