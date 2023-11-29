Гильерме: «Играть за «Локомотив» для меня всегда огромный стимул»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал ничью в первом матче с «Балтикой» (2:2) в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы сами виноваты, что во втором тайме стало сложно. В первом тайме все было под контролем, мы держали мяч. Может, мы расслабились, а они, наоборот, вышли очень настроенными. Мы отдали им инициативу.

Мне осталось 13 матчей до 400? 13? Честно, я не ожидал. Думал, что намного больше. Играть за этот клуб для меня всегда огромный стимул. Неважны цифры, важно, чтобы играли достойно и команда победила", — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 5 матчей за «Локомотив», пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.