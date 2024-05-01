«Спартак» показал фото Соболева и Игнатова: «Ночной кошмар «Динамо»

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«Спартак» опубликовал фотографию нападающего Александра Соболева и полузащитника Михаила Игнатова после победы над «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.
«Ночной кошмар «Динамо», — подписала фото пресс-служба красно-белых.
Соболев и Игнатов забили по голу и отдали по одной голевой передаче в матче против бело-голубых.
После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».