«Спартак» показал фото Соболева и Игнатова: «Ночной кошмар «Динамо»

«Спартак» опубликовал фотографию нападающего Александра Соболева и полузащитника Михаила Игнатова после победы над «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Ночной кошмар «Динамо», — подписала фото пресс-служба красно-белых.

Соболев и Игнатов забили по голу и отдали по одной голевой передаче в матче против бело-голубых.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».