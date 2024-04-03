«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы на матч Кубка России

«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Классен, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Соболев, Угальде.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Чернов, Литвинов, Зобнин, Рябчук, Тавареш, Игнатьев, Медина, Зиньковский, Рощин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Алип, Родригао, Барриос, Коваленко, Ахметов, Мантуан, Педро, Сергеев.

Запасные: Васютин, Адамов, Нино, Сантос, Вендел, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра, Изидор.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве. Начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.