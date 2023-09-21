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Сегодня, 23:20

Ташуев — о поражении от «Оренбурга»: «Напрягает, что второй матч создаем моменты, а голов нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил игру команды в матче против «Оренбурга» (0:0, пенальти 2:4) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Второй матч подряд говорю одну и ту же фразу — боевая ничья с хорошими шансами. У нас были моменты очень хорошие, могли забивать. Второй матч вроде играем неплохо, создаем моменты, а голов нет. Это напрягает, но думаю, что пройдет в дальнейшем. Доволен характером и желанием играть в футбол», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

«Оренбург» с 8 очками вышел на первое место в группе A. «Факел» с 4 очками замыкает квартет.

В пятом туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Сочи», а «Факел» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 4 октября.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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