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Кубок России

Сегодня, 22:05

Титов: «Галицкий заслужил выиграть Кубок, но магия Акинфеева сыграла свою роль»

Алина Савинова
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от финала FONBET Кубка России.

«Тут понятно все было — игра на результат. Конечно, обидно за «Краснодар», у клуба мог бы быть первый трофей. Господин Галицкий однозначно заслужил за 15 лет выиграть кубок, который шел восемь месяцев, с таким количеством матчей... И вот так проиграть в финале по пенальти... Но тут магия Акинфеева сыграла свою роль. Можно только признать в очередной раз, что Акинфеев — большой вратарь по всем своим качествам. И однозначно его имя впишут золотыми буквами в историю ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

В суперфинале Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-za-krasnodar-obidno-galitskij-zasluzhil-trofej-no-magiya-akinfeeva-sy-grala-svoyu-rol/
Егор Титов
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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