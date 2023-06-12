Колосков заявил, что Кубок России по антуражу получился не хуже Лиги чемпионов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что FONBET Кубок России сезона-2022/23 по своему антуражу не уступил Лиге чемпионов УЕФА.

«Многие критиковали формат Кубка России, относились скептически, но по итогу турнир полностью себя оправдал и порадовал российских болельщиков. Поначалу я тоже не был в восторге от всех этих изменений в регламенте, но сейчас выражаю благодарность тем, кто создал такой футбольный праздник. По антуражу Кубок России получится не хуже Лиги чемпионов, очень зрелищный турнир с обилием интриг и неожиданных поворотов», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.