«Зенит» примет «Спартак» 17 апреля в ответном матче Кубка России

Сегодня, 16:16
Российский футбольный союз утвердил календарь ответных полуфинальных матчей Пути РПЛ и матчей первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Встречи пройдут 16 и 17 апреля.
ЦСКА в ответном матче примет «Балтику» 16 апреля. Первая игра завершилась победой армейцев со счетом 1:0.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля. В первой встрече в Москве сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Вторые матчи
16 апреля (вторник)
19:30. ЦСКА — «Балтика»
17 апреля (среда)
19:30. «Зенит» — «Спартак»
Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1
17 апреля (среда)
17:00. «Оренбург» — «Динамо»
17:00. «Урал» — «Ростов»