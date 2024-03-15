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Кубок России

15 марта, 13:42

В «Локомотиве» оценили жеребьевку Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Нагорных
Юрий Нагорных.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» оценил соперника во втором этапе 1/4 финала FONBET Кубка России, которым стал «Урал».

«Мы недовольны игрой, которую вчера показала наша команда в матче против «Балтики». Что касается итогов жеребьевки второго этапа 1/4 финала Кубка России — будем готовиться. «Урал» — кубковая команда», — сказал Нагорных «СЭ».

Игры второго раунда 1/4 финала пути регионов Кубка России пройдут 2-4 апреля. Хозяевами матчей стали клубы, одержавшие победы в матчах первого этапа турнира.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Юрий Нагорных
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