КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и Онопко в Кубке России. Оба специалиста приглашены на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Химки» — «Ростов» (0:0, пен. 6:7).

«По матчу «Химки» — «Ростов» рассмотрим удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и тренера Виктора Онопко. Карпин удален за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, а Онопко — за оскорбительное поведение. Это мы рассмотрим на заседании в ближайшую пятницу, оба тренера приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Главный арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и Онопко после завершения основного времени встречи.