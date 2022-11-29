Вратарь «Амкала» Маменко выразил желание сыграть в матче звезд Кубка России

Вратарь «Амкала» Александр Маменко выразил желание сыграть в Матче звезд Кубка России.

«Я не знаю, официальной информации не было, ничего не могу сказать. Хотел бы я там выступить? Да, конечно, мне интересно», — цитирует Vprognoze.ru .

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5x5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.