Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до 3-х недель из-за перелома носа

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Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит до трех недель из-за перелома носа. Голкипер травмировался в матче группового турнира Кубка России против «Урала» (2:3).
«У Дениса Адамов был выявлен перелом носа без смещения и перелом верхнечелюстной пазухи. Операция в данном случае не потребуется. Он пропустит от двух до трех недель», — цитирует пресс-служба сочинцев ТАСС.
Адамов столкнулся с форвардом екатеринбуржцев Раем Влутом. Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу.
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Основные источники исследования