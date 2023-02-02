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Кубок России

Сегодня, 14:47

Юрист рассказал, в каком случае «Зенит» сможет оспорить решение КДК РФС за драку в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал для «СЭ» обращение «Зенита» в CAS по поводу наказаний, вынесенных КДК за инцидент в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2).

«Это обычный процесс. Сначала в Апелляционный комитет РФС клуб обжалует решение КДК, а решение Апелляционного комитета РФС уже обжалуется CAS, — сказал он «СЭ». — CAS — это высшая инстанция, которая рассматривает такие апелляции, и, конечно, он примет к производству и рассмотрит данное решение. Никакие прошлые дела, связанные с ФИФА и УЕФА, не повлияют».

Также юрист высказался о том, сможет ли CAS изменить решение РФС.

«С моей стороны было бы не профессионально говорить, давать анализ, потому что не знаю всех обстоятельств. Но основная проблема в том, что дела рассматриваются достаточно долго в CAS, и шести матчевая дисквалификация закончится гораздо быстрее, чем он вынесет решение. И здесь возможны две ситуации. Первая, клуб договаривается с РФС об ускоренной процедуре, и CAS быстро рассматривает дело и выносит решение, но на это нужно согласие двух сторон. И вторая, когда «Зенит» просит обеспечительные меры. Если арбитражный суд эти меры даст, то действие решения будут приостановлены», — добавил Зайцев.

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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