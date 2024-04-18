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Сегодня, 15:15

Белоус — о Джикии в матче с «Зенитом»: «За счет одной духовитости в футбол не сыграешь»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» дал совет защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Джикия вышел на поле в ответной игре 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Вопрос о судействе. Нужно ли было ставить пенальти в ворота гостей за эпизод с участием Джикии и Караваева?

— Сложно сказать. Возможно, судья и прав. Ведь сначала Караваев сыграл в мяч, а потом уже Джикия попал ему по ноге. Тут — на усмотрение арбитра. Этот момент просто еще раз свидетельствует о том, что Джикия не готов. Если он хочет вернуться в состав москвичей, ему предстоит много работы. За счет одной духовитости в футбол не сыграешь. Георгию нужно четко понимать, кем он является сейчас, и забыть о прошлых заслугах.

Георгий Джикия и&nbsp;Артур в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «При Абаскале команда деградировала. Джикия не готов, Соболев мог наиграть на удаление». Белоус — о матче «Зенит» — «Спартак»

Георгий Джикия
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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