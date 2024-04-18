Белоус: «Спартаку» повезло, что арбитр не удалил Соболева за хамскую игру»

Футбольный функционер Юрий Белоус считает, что арбитр Алексей Сухой мог удалить нападающего «Спартака» Александра Соболева в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0).

— В Питере у «Спартака» вообще ничего впереди не клеилось. Ни комбинаций, ни интересных решений. Какие-то непонятные нарушения. Это еще гостям повезло, что арбитр не удалил Соболева.

— Вот как?

— Да. За хамскую игру! Арбитр несколько раз простил нападающего. То он за майку схватил соперника, прервав атаку, то откровенно толкнул зенитовца в спину... Соболев вполне мог получить две желтые.

— Что еще не понравилось в игре красно-белых?

— Клуб потратил немаленькие деньги, приобрел футболистов. А они ничего, по сути, не показывают, не знают, что им делать на поле.