Белоус: «После матча с «Зенитом» некоторые задумались: а не оставить ли в «Спартаке» Слишковича?»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0).

— Отличная вывеска, замечательный антураж, полный стадион. Не хватило одного — голов. Наверное, у «Зенита» не слишком удачно на острие атаки действовал Ваня Сергеев. Так бывает. Зато Кассьерра в очередной раз подтвердил свой уровень, отличился, но новые технологии — офсайдные линии сыграли за гостей. А так, конечно, питерцы были ближе к победе, — считает Белоус.

— Матч имени Максименко?

— Сегодня только его блестящая игра и решения ВАР не позволили подопечным Семака победить. Тотальное превосходство сине-бело-голубых по всем показателям! У «Спартака», по сути, был только один полумомент.

— Слишкович вновь не проиграл «Зениту».

— Обычно говорят про вратарей, которые сыграли на ноль, а тут мы имеем дело с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. И некоторые уже задумались: а не дать ли ему шанс еще поработать? А вдруг дальше пойдут положительные результаты? Тогда, как говорится, нет худа без добра.

— А вы как считаете? Надо ли оставлять Слишковича?

— Не знаю, по каким критериям в «Спартаке» выбирают тренера. Если нет четкой стратегии, то можно опять совершить ошибку. С другой стороны, вспомните, когда в последний раз «Спартак» становился чемпионом.

— При Каррере.

— Да. Аленичева уволили, и с его итальянским помощником команда дошла до титула. Сейчас у «Спартака» ситуация следующая. Красно-белые чемпионами уже не станут и в то же время не вылетят. Спешки никакой нет. Можно все взвесить и выбрать нового наставника, руководствуясь тремя основными критериями.