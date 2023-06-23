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Кубок России

Сегодня, 18:09

Семин: «Новый формат FONBET Кубка России интересен, но с еврокубками все равно не сравнится»

Семин сравнил новый формат FONBET Кубка России с еврокубками
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил новый формат Кубка России с еврокубками.

«Новый формат Кубка России вызвал больший интерес к турниру среди болельщиков, добавил ему статуса. Сначала все долго привыкали, но по итогу вышло здорово: много матчей с лучшими командами, неожиданные повороты, интрига. Смог ли Кубок заменить еврокубки? Новый формат Кубка России интересен, но с еврокубками все равно не сравнится. Думаю, болельщики все равно хотят и ждут возвращения наших команд в Лигу чемпионов и Лигу Европы», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что в сезоне-2023/24 розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination), которая впервые использовалась в Кубке России-2022/23. В регламенте появилось только одно изменение. Теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда проигравшая в финале Пути РПЛ покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-novy-j-format-kubka-rossii-interesen-no-s-evrokubkami-vse-ravno-ne-sravnitsya/
Футбол
Кубок России
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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