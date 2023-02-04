Зарема Салихова: «Хочется, чтобы Ульяновск не поддался «Зениту»

Сегодня, 01:30
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.
«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»). Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они не предложат всякие вкусняшки», — сказала Салихова.
«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.
Гуго Оберштейн
..но, Ульяновск, Вы же не Бомжи! ------------------------------ Красава
04.02.2023
Сергей ЕФРЕМОВ
Какой-то полный идиот пишет ей эти спичи...
04.02.2023
valekka
Как Волжане просили Господа,чтобы широкие массы не узнали откуда Зулейха.Не услышал он их.Этот говорильник ничем не сдержать!!!
04.02.2023
Саша
Опять хабалка статью заказала...
04.02.2023