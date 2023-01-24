Круговой: «Почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси — 0? Промес начал драку»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ситуацию с дракой в кубковом матче со «Спартаком».

«С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао. Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось, — неудивительно. Промес полез на Барриоса — и понеслось», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, считает ли Промеса грязным футболистом.

«Не сказал бы. Со мной он нормально себя вел. Скорее Соболев может локтями поработать, а Квинси — качественный футболист. Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси — 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа», — сказал Круговой.

Матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.