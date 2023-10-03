«Зенит» сыграет с «Балтикой» в Кубке России 3 октября

«Зенит» встретится с «Балтикой» в рамках FONBET Кубка России во вторник, 3 октября. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события противостояния «Зенит» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 17.00 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Сергея Семака заработала 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. Калининградцы — лидеры квартета, в их активе 9 баллов.

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