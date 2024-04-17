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Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Спартак»: прогнозы на матч — кто победит в игре Кубка России

Геннадий Орлов рассказал, кто победит в матче «Зенит» — «Спартак»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» встретится со «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России в среду, 17 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Мнение экспертов о противостоянии «Зенит» — «Спартак»

Геннадий Орлов, комментатор

««Зенит» точно будет сильнее, но если он создаст 10 моментов и ни один не реализует, тогда, может быть, что-то получится и у «Спартака». В конце концов, они же как раненые звери сейчас. А раненый зверь всегда опасен. Поэтому, думаю, игра будет до первого гола: чем раньше забьет «Зенит», тем скорее все закончится для «Спартака». «Зениту» надо быстро забить, а потом уже увеличивать разницу, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Владимир Гранат, экс-игрок «Спартака»

«Надеюсь, будет яркая игра. От «Спартака» не знаю чего ожидать, пока не понятно как они будут выглядеть. Не думаю, что можно будет ожидать какие-то сюрпризы от красно-белых. Москвичам сейчас нужна отдача и запредельный настрой, только это им поможет. А вот «Зенит» будет доминировать, как и всегда», — рассказал Гранат «СЭ».

Александр Тарханов, российский тренер

«У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния и победить в дуэли с «Зенитом». Состав у москвичей неплохой. В команде много сильных российских игроков, но сейчас они не прогрессируют. На данном этапе питерцы, конечно, сильнее. Нынешний «Спартак» — это такая команда, которая может взорваться, а может и сдуться. Пока непонятно, какую игру она покажет», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Валерий Гладилин, экс-футболист «Спартака»

«Выиграть в Питере матч — это показать суперкласс, учитывая то состояние команды, в котором она находится после Абаскаля. Но это нужно не Слишковича приглашать, а старика Хоттабыча из сказки, чтобы он за волосинки дергал, тогда победит «Спартак». Не нужно зацикливаться на «Зените», ведь для прохода, как я и сказал, нужна помощь Хоттабыча», — рассказал Гладилин ТАСС.

Владимир Гранат
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Геннадий Орлов
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