«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.

На 87-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол нападающего хозяев Матео Кассьерры. Решение было приняло после подсказки ВАР. В эпизоде с голом был зафиксирован офсайд.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко сделал 8 сейвов.

Игру посетили 56 470 зрителей.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА. «Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе Пути регионов.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.