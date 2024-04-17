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Сегодня, 21:42

Жеребьевка 1/2 финала Пути регионов Кубка России: «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Ростов» — «Балтика»

Ана Горшкова
Корреспондент
Динамовец Николас Маричаль и спартаковец Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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17 апреля состоялась жеребьевка второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ростов» дома сыграет с «Балтикой», а «Динамо» примет «Спартак». Хозяевами матчей являются клубы-победители первого этапа 1/2 финала Пути регионов.

В финале Пути РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Первый матч состоится в Москве на «ВЭБ Арене».

В жеребьевке нижней сетки принимали участие четыре клуба — два победителя первого этапа 1/2 финала Пути регионов и две команды, проигравшие в полуфиналах Пути РПЛ.

Матчи второго раунда полуфинала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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